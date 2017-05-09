В Киеве небывалые меры безопасности там, где ждут Порошенко

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Вторник, 9 мая 2017, 09:08

В Киеве поблизости Площади Славы, куда в 10 утра должен прибыть президент Петр Порошенко, 9 мая правоохранители осуществляют беспрецедентные меры безопасности.

На выходе со станции метро "Арсенальная", в подземном переходе, вдоль дороги вплоть до самой Площади Славы дежурят много представителей Национальной гвардии и полиции.

Установлены ограда и рамки металлоискателя.

 
 
 

У людей, желающих пройти, осматривают вещи. Движение транспорта ограниченно.

Правоохранители в разной униформе стоят плотно вдоль дороги и во всех арках зданий. Присутствует и конный патруль.

На 10:00 на Площади Славы при участии президента состоится церемония почтения памяти погибших к 72-й годовщине Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

А на 10:30 Порошенко придет на принесение Военной присяги молодым пополнением отдельного полка президента Украины и 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Движение транспорта в этой части Киева ограниченно с 7:00 до 15:00 вторника.

В целом в Украине в массовых мероприятиях 9 мая планировали задействовать порядка 12,5 тысяч сотрудников Национальной полиции Украины и Национальной гвардии, поскольку запланировано более 1200 мероприятий по стране при участии почти 400 тысяч человек.

Впервые в Украине правоохранители для охраны общественного порядка используют три специально укомплектованных самым современным оборудованием автомобили и вертолет. Эти автомобили будут использоваться для фиксации и передачи информации в режиме онлайн в ситуационные центры Нацполиции.

Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев предупреждал, что полиция будет жестко реагировать на любые провокации во время проведения массовых мероприятий в Украине.

Алена Рощенко, УП

Темы: Киев полиция Порошенко история
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