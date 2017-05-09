У Києві небувалі заходи безпеки там, де чекають Порошенка

1922 перегляди
0
Вівторок, 9 травня 2017, 09:08

У Києві поблизу Площі Слави, куди о 10 ранку має прибути президент Петро Порошенко, 9 травня правоохоронці здійснюють безпрецедентні заходи безпеки.

На виході зі станції метро "Арсенальна", у підземному переході, вздовж дороги аж до самої Площі Слави чергують багато представників Національної гвардії й поліції.

Встановлено огорожі та рамки металошукача.

 
 
 

У людей, які хочуть пройти, оглядають речі. Рух транспорту обмежено.

Правоохоронці в різній уніформі стоять щільно вздовж дороги та в усіх арках будівель. Присутній і кінний патруль.

На 10:00 на Площі Слави за участю президента відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих з нагоди 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

А на 10:30 Порошенко прийде на складання Військової присяги молодим поповненням окремого полку президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України у Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Рух транспорту в цій частині Києва обмежено з 7:00 до 15:00 вівторка.

Станом на 9:10 поліція Києва повідомила, що "учасники акцій збираються у районі площі Арсенальної, дехто із них застосовує піротехніку".

9 травня безпеку киян та гостей столиці дбатимуть близько 7000 правоохоронців, адже у Києві заплановано низку заходів, про участь у яких, відповідно до заявок, візьмуть близько 10 000 осіб.

Поліція закликає "не влаштовувати провокацій та не використовувати заборонену символіку" й обіцяє жорстко реагувати на всі правопорушення.

Загалом в Україні у масових заходах 9 травня планували задіяти близько 12,5 тисяч співробітників Національної поліції України та Національної гвардії, адже заплановано понад 1200 заходів по країні за участю майже 400 тисяч осіб.

Вперше в Україні правоохоронці для охорони громадського порядку використовують три спеціально укомплектовані найсучаснішим обладнанням автомобілі та гелікоптер. Ці автомобілі використовуватимуться для фіксації та передачі інформації у режимі онлайн до ситуаційних центрів Нацполіції.

Олена Рощенко, УП

Теми: Київ поліція Порошенко історія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У будинку в центрі Києва сталася пожежа 8 травня 2017, 15:36
У житловому будинку на Позняках вибухнула граната, постраждав чоловік 8 травня 2017, 13:06
Відкриття "Євробачення" пройшло без порушень – поліція 8 травня 2017, 09:47
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
АТО: 50 обстрілів, бойовики застосовують 122-мм артилерію
У Сенаті США пройшли слухання про втручання Росії у вибори
Ми за активізацію "Нормандського формату" – Порошенко
Чубаров закликав вийти на спільну молитву в Криму попри заборону
Усі новини
Діти

Як садок може допомогти дитині здобути впевненість у собі?

Культура

Художник Андрій Єрмоленко: У нас є проблема – ми не можемо займатися людським