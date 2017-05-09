9 мая в Одессе: Четверо задержанных за символику советских времен

995 просмотров
0
Вторник, 9 мая 2017, 13:18

В Одессе в Хаджибеевское отделение Суворовского отдела полиции были доставлены 2 граждан, которые передвигались по городу на автомобиле с установленным флагом, на котором изображена символика советских времен.

Об этом 9 мая сообщили в облуправлении Нацполиции.

По данному факту проводится проверка.

Кроме того в Приморский отдела полиции доставлены 4 человека за использование запрещенной символики.

"Всего в Приморский ОП для проверки доставлены 4 мужчин: пенсионер в футболке с изображением советского символа, человека, который распространял запрещенную полиграфическую продукцию, и двух мужчин, которые использовали запрещенную символику", - сообщили в полиции.  

 

 
 

Кроме того, во время мероприятий на Аллее славы по случаю 72-й годовщины победы над нацизмом в Европе между группой граждан с разными политическими взглядами возникла потасовка.

"Полицейские не допустили продолжения конфликта. Для выяснения обстоятельств в Приморский отдел полиции доставлены двое участников потасовки - женщину и 16-летнего молодого человека", - говорится в сообщении. 

 

Украинская правда

Темы: Одесса полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Одессе к пророссийским активистам пришли правоохранители 9 мая 2017, 10:13
В Одессе демонтировали памятный камень маршалу Жукову 8 мая 2017, 05:24
В Одессе задержали мужчину с коммунистическим флагом, ему грозит тюрьма 8 мая 2017, 01:50
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В штабе сообщили об одном погибшем и 9 раненых в зоне АТО
В Киеве 9 мая задержали 25 человек, еще 20 – в других городах
В Киеве в полицейских кинули шашку и яйца, а 2 задержали за ленты
АТО: 50 обстрелов, боевики применяют 122-мм артиллерию
Все новости
Взгляд психологов

8 общих черт родителей, имеющих успешных детей

Гастро-новости

Новые заведения Одессы