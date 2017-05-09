В Харькове произошло несколько стычек, "Бессмертный полк" пел о России

В Харькове 9 мая произошло несколько небольших столкновений между гражданами, которые правоохранители быстро разняли.

Об этом сообщает управление Национальной полиции в Харьковской области.

По случаю Дня победы над нацизмом к Мемориалу Славы в Лесопарке торжественно возложили цветы. В церемонии принял участие и глава города Геннадий Кернес.

#Харків на Меморіалі Слави заслухали Гімн України. pic.twitter.com/GEWWWX0e88 — IT Sector Харків (@itsector) May 9, 2017

В целом на мероприятии присутствовали почти 10 000 граждан. Порядок обеспечивали порядка 900 правоохранителей.

Как передает "Громадське Харків", первое столкновение на Мемориале славы произошло, когда люди увидели у одного из мужчин георгиевскую ленту.

Конфликт у мемориала полиция быстро пресекла.

Конфлікт біля меморіалу слави. Поліція швидко зреагувала та припинила його pic.twitter.com/lofZtbek5m — IT Sector Харків (@itsector) May 9, 2017

Колонна "Бессмертного полка" прошла через площадь Конституции, напевая "а я в Россию, домой хочу", передает IT Sector Харків‏ в Twitter.

Іде колонна "бєзсмєртного полка" через майдан Конституціі. Співають "а я в Россию домой хочу" pic.twitter.com/f39i3Mj5wm — IT Sector Харків (@itsector) May 9, 2017

Как рассказал заместитель начальника Управления превентивной деятельности ГУ НП в Харьковской области Сергей Бирбасов, в нескольких небольших столкновениях никто не пострадал, задержанных нет. С заявлениями в полицию никто не обращался.

С целью обеспечения публичной безопасности, правоохранителе проводили профилактические беседы и поверхностный осмотр присутствующих на мероприятии граждан.

Никаких опасных и запрещенных предметов не обнаружено.

В Дергачевском районе в пгт. Солоницевка на Национальном мемориальном комплексе "Высота маршала И.С. Конева" цветы возложили спокойно.

Между тем, около 12:00 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции поступило сообщение о том, что на площади Свободы прозвучат взрывы, – но никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили, сообщает полиция.

Для проверки полицейские осмотрели 12 гектаров площади и прилегающей территории, эвакуировав 420 человек.

Следователь решает вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции разыскивают лиц, которые сделали неправдивое сообщение о минировании.

Видео – IT Sector Харків‏ и Громадське Харків