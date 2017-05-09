В Харькове произошло несколько стычек, "Бессмертный полк" пел о России

7085 просмотров
2
Вторник, 9 мая 2017, 15:37

В Харькове 9 мая произошло несколько небольших столкновений между гражданами, которые правоохранители быстро разняли.

Об этом сообщает управление Национальной полиции в Харьковской области.

По случаю Дня победы над нацизмом к Мемориалу Славы в Лесопарке торжественно возложили цветы. В церемонии принял участие и глава города Геннадий Кернес.

В целом на мероприятии присутствовали почти 10 000 граждан. Порядок обеспечивали порядка 900 правоохранителей.

Как передает "Громадське Харків", первое столкновение на Мемориале славы произошло, когда люди увидели у одного из мужчин георгиевскую ленту.

Конфликт у мемориала полиция быстро пресекла.

Колонна "Бессмертного полка" прошла через площадь Конституции, напевая "а я в Россию, домой хочу", передает IT Sector Харків‏ в Twitter. 

Как рассказал заместитель начальника Управления превентивной деятельности ГУ НП в Харьковской области Сергей Бирбасов, в нескольких небольших столкновениях никто не пострадал, задержанных нет. С заявлениями в полицию никто не обращался.

С целью обеспечения публичной безопасности, правоохранителе проводили профилактические беседы и поверхностный осмотр присутствующих на мероприятии граждан.

Никаких опасных и запрещенных предметов не обнаружено.

В Дергачевском районе в пгт. Солоницевка на Национальном мемориальном комплексе "Высота маршала И.С. Конева" цветы возложили спокойно.

Между тем, около 12:00 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции поступило сообщение о том, что на площади Свободы прозвучат взрывы, – но никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили, сообщает полиция.

Для проверки полицейские осмотрели 12 гектаров площади и прилегающей территории, эвакуировав 420 человек.

Следователь решает вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции разыскивают лиц, которые сделали неправдивое сообщение о минировании.

Видео – IT Sector Харків‏ и Громадське Харків

Темы: Харьков акции провокации
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Харьков: лидеру партии брызнули в лицо из баллончика 1 мая 2017, 14:34
В Харькове первомайская демонстрация не обошлась без драки 1 мая 2017, 14:17
В Харькове за взятку пытались купить транспортную остановку 27 апреля 2017, 17:32
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.108.141.---kerubino09.05.2017 16:42
А де в цей час було СБУ ,бо ми дограємось ,що ця демократія нам вилізе боком .Кацапсько -путінеську сволоту ,треба присікати на корню ,але про що я ,коли правлять Харьковом проросійські вожді ,а президент веде дружбу з Московським карликом і нема в Украіні війни ,а якесь примарне АТО , а вся злодійска влада має бізнесолві зв'язки з Росією .
ОтветитьС цитатой
IP: 157.158.16.---Bratiichuk09.05.2017 16:30
Іде колонна "бєзсмєртного полка" через майдан Конституціі. Співають "а я в Россию домой хочу"
================================================================================
Так в чому справа? Пов,язати, посадити в потяг і додому в Росію. Назавжди.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Боевики обстреляли позиции сил АТО возле Луганского, погиб военный
В Днипре произошла драка из-за флагов. 15 человек задержали
В штабе сообщили об одном погибшем и 9 раненых в зоне АТО
В Киеве 9 мая задержали 25 человек, еще 20 – в других городах
Все новости

История любви президента Макрона и школьной учительницы

Comic Con

Участники Comic Con рассказывают, как подготовиться к фестивалю