В Мариуполе сожгли "георгиевскую ленту" и забрали воздушные шарики цветов флага РФ

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Вторник, 9 мая 2017, 15:59

В Мариуполе прошли мероприятия по случаю 72-й годовщины со Дня Победы. 

Как сообщают "Новости Донбасса",  на площади Воинов-Освободителей прошел торжественный митинг, участие в котором приняли около 2 тысяч человек.

"Группа людей в поддержку акции "Бессмертный полк" пришла с портретами и цветами. Они заявили, что у Драматического театра на них напали активисты и сорвали георгиевские ленточки. Подвергшиеся нападению сообщили, что написали заявление в полицию", - отмечается в сообщении.  

 

У сгоревшего здания милиции и у  памятника "Жертвам фашизма" жители города возложили цветы, черные и белые шары.

Также в Мариуполе неизвестные залили краской рекламный щит с поздравлениями политических партий "Оппозиционный блок" и "Наш край". 

 
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Сообщается, что одна из волонтеров сожгла в "Вечном огне" георгиевскую ленту, после чего произошли словесные перепалки между людьми с украинскими флагами и пенсионерами.

Проукраинские активисты отобрали у пенсионерок воздушные шары цветов российского флага. 

 

Темы: Мариуполь
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