У Маріуполі спалили "георгіївську стрічку" та забрали повітряні кульки кольорів прапору РФ

У Маріуполі пройшли заходи з нагоди 72-ї річниці до Дня Перемоги.

Як повідомляють "Новости Донбасса", на площі Воїнів-Визволителів відбувся урочистий мітинг, участь в якому взяли близько 2 тисяч осіб.

"Група людей на підтримку акції "Безсмертний полк" прийшла з портретами і квітами. Вони заявили, що у Драматичного театру на них напали активісти і зірвали георгіївські стрічки. За їхніми словами, вони написали заяви в поліцію", - зазначено у повідомленні.

У згорілої будівлі міліції та біля пам'ятника "Жертвам фашизму" мешканців міста поклали квіти, чорні і білі кульки.

Також у Маріуполі невідомі залили фарбою рекламний щит із привітаннями від політичних партій "Опозиційний блок" і "Наш край".







Повідомляється, що одна з волонтерок спалила у "Вічному вогні" георгіївську стрічку, після чого відбулися словесні перепалки між людьми з українськими прапорами і пенсіонерами.

Проукраїнські активісти відібрали у пенсіонерок повітряні кульки у кольорах російського прапора.