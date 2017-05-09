За наполнение сайта "Евровидения" заплатят почти 100 тыс. гривен

16 просмотров
0
Вторник, 9 мая 2017, 21:36

Национальная общественная телерадиокомпания Украины заключила соглашение на сумму 97,5 тыс. гривен с ФОП "Дунюшкин" на "креативное обслуживание" официального веб-портала "Евровидение" eurovision.ua.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на данные ProZorro.

Согласно договору, креативное обслуживание включает подготовку новостного контента для сайта, фотосъемку и обработку фотографий, "любые другие дополнительные услуги", которые могут согласовываться сторонами дополнительно.

Официальный веб-портал "Евровидение" eurovision.ua указывает информацию для гостей столицы Украины на одном языке - украинском. 

Соглашение заключено 2 мая, однако срок действия договора определен на период с 26 апреля по 20 мая 2017 года.

Условиями договора предусмотрена предоплата в размере 80% от стоимости услуг.

Темы: Евровидение
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Открытие "Евровидения" прошло без нарушений - полиция 8 мая 2017, 09:47
В Киеве торжественно открыли "Евровидение-2017" 7 мая 2017, 20:57
Порошенко советует украинцам быть "народными дипломатами" для гостей 7 мая 2017, 13:54
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
С 10 мая функции главы НБУ будет выполнять зам Гонтаревой - Луценко
В полиции подытожили 9 мая: админпротоколы, производства, травмированные
СЦКК: Боевики ОРДЛО пытаются обвинить ВСУ в обстрелах
Боевики обстреляли позиции сил АТО возле Луганского, погиб военный
Все новости

История любви президента Макрона и школьной учительницы

Взгляд психологов

8 общих черт родителей, имеющих успешных детей