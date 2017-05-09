За наполнение сайта "Евровидения" заплатят почти 100 тыс. гривен

Национальная общественная телерадиокомпания Украины заключила соглашение на сумму 97,5 тыс. гривен с ФОП "Дунюшкин" на "креативное обслуживание" официального веб-портала "Евровидение" eurovision.ua.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на данные ProZorro.

Согласно договору, креативное обслуживание включает подготовку новостного контента для сайта, фотосъемку и обработку фотографий, "любые другие дополнительные услуги", которые могут согласовываться сторонами дополнительно.

Официальный веб-портал "Евровидение" eurovision.ua указывает информацию для гостей столицы Украины на одном языке - украинском.

Соглашение заключено 2 мая, однако срок действия договора определен на период с 26 апреля по 20 мая 2017 года.

Условиями договора предусмотрена предоплата в размере 80% от стоимости услуг.