За наповнення сайту "Євробачення" заплатять майже 100 тис. гривень

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Вівторок, 9 травня 2017, 21:36

Національна суспільна телерадіокомпанія України уклала угоду на суму 97,5 тисяч гривень з ФОП "Дунюшкін" на "креативне обслуговування" офіційного веб-порталу "Євробачення" eurovision.ua.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на дані ProZorro. 

Відповідно до угоди, креативне обслуговування містить підготовку новинного контенту для сайту, фотозйомку й обробку фотографій, "будь-які інші додаткові послуги", які можуть узгоджуватися сторонами додатково.

Офіційний веб-портал "Євробачення" eurovision.ua містить інформацію для гостей столиці України єдиною мовою – українською.

Угоду укладено 2 травня, однак термін дії договору визначено на період з 26 квітня до 20 травня 2017 року.

Умовами договору передбачена передплата у розмірі 80% від вартості послуг.

Теми: Євробачення
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