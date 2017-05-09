ОБСЕ: Боевики на Луганщине использовали "Град"

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Вторник, 9 мая 2017, 22:50

На территории Луганской области, неподконтрольной Украине, зафиксировано применение РСЗО БМ-21 "Град".

Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ за 8 мая.

По данным наблюдателей, вечером 7 мая и в ночь на 8 мая миссия осуществляла мониторинг в подконтрольном "ЛНР" н.п. Кадиевка в 50 км к западу от Луганска.

"Наблюдатели слышали 30 взрывов (6 взрывов неопределенного происхождения, 14 - выстрелы из артиллерии неустановленного калибра и 10 - разрывы артиллерии неустановленного калибра), все за 10-13 км от миссии. Затем СММ зафиксировала залп из 14 ракет с РСЗО БМ-21 "Град", 122 мм за 1-3 км в неустановленном направлении", - говорится в отчете миссии.

По данным миссии, зафиксировано меньше нарушений "тишины" в Донецкой области. При этом зафиксировано больше взрывов (примерно 270) по сравнению с предыдущими сутками (ориентировочно 150). В Луганской области - больше нарушений режима тишины (120 взрывов против 40 за предыдущий период).

В частности, в Донецкой области наблюдатели сообщают о взрывах, оцененных как выстрелы из 82-мм миномета, орудия СПГ-9 и ручного противотанкового гранатомета, а также вооружения неустановленного типа.

"Камера также зафиксировала примерно 60 очередей из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в миссии.

Огневая активность зафиксирована и в Авдеевке, подконтрольной Украины: взрывы неопределенного происхождения, 19 снарядов с запада на восток, 3 выпущенных вверх осветительных ракеты, 1 снаряд с запада на восток, 5 выпущенных вверх осветительных ракет и 13 снарядов с запада.

8 мая СММ в Ясиноватой зафиксировали около 60 взрывов неопределенного происхождения и около 20 очередей из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в Широкино 3 трассирующие снаряда с запада на восток, взрыв неопределенного происхождения, активно-реактивный снаряд с запада на восток и еще один активно- реактивный снаряд с востока на запад, а затем - 115 трассирующих снарядов - все на север и северо-северо-восток.

"Находясь в Мариуполе, наблюдатели слышали примерно 70 взрывов неопределенного происхождения и видели 3 взрыва в воздухе на неустановленном расстоянии в направлении восток- северо-восток", - сообщили в миссии.

Украинская правда 

Темы: ОБСЕ Донбасс оружие
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