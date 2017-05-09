ОБСЄ: Бойовики на Луганщині застосували "Град"

На території Луганської області, яка непідконтрольна Україні, зафіксовано застосування РСЗВ БМ-21 "Град".

Про це йдеться у звіті спостережної місії ОБСЄ за 8 травня.

За даними спостерігачів, ввечері 7 травня та в ніч на 8 травня місія здійснювала моніторинг у підконтрольному "ЛНР" н.п. Кадіївка в 50 км на захід від Луганська.

"Спостерігачі чули 30 вибухів, (6 вибухів невизначеного походження, 14 - постріли з артилерії невстановленого калібру та 10 - розриви артилерії невстановленого калібру), усі за 10–13 км від місії. Потім СММ зафіксувала залп з 14 ракет із РСЗВ БМ-21 "Град", 122 мм за 1–3 км у невстановленому напрямку", - йдеться у звіті місії.

За даними місії, зафіксовано зменшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області. При цьому зафіксовано більше вибухів (приблизно 270) у порівнянні з попередньою добою (орієнтовно 150 вибухів). У Луганській області - збільшення порушень режиму тиші (120 вибухів проти 40 за попередній період).

Зокрема, на Донеччині спостерігачі повідомляють про вибухи, оцінені як постріли з 82-мм міномета, гармати СПГ-9 та ручного протитанкового гранатомета, а також озброєння невстановленого типу.

"Камера також зафіксувала приблизно 60 черг із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - повідомили у місії.

Вогневу активність зафіксовано й Авдіївці, яка підконтрольна Україні: вибухи невизначеного походження, 19 снарядів із заходу на схід, 3 випущені вгору освітлювальні ракети, 1 снаряд із заходу на схід, 5 випущених вгору освітлювальних ракет і 13 снарядів із заходу.

8 травня СММ у Ясинуватій зафіксували приблизно 60 вибухів невизначеного походження та близько 20 черг із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а у Широкиному 3 трасуючі снаряди із заходу на схід, вибух невизначеного походження, активно-реактивний снаряд із заходу на схід і ще один активно-реактивний снаряд зі сходу на захід, а потім - 115 трасуючих снарядів - усі на північ і північно-північний схід.

"Перебуваючи у Маріуполі, спостерігачі чули приблизно 70 вибухів невизначеного походження і бачили 3 вибухи у повітрі на невстановленій відстані на східно-північний схід", - повідомили у місії.

Українська правда