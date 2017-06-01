Опубликованы предварительные результаты голосования в Совет общественного контроля

153 просмотра
0
Четверг, 1 июня 2017, 00:22

Опубликованы предварительные результаты голосования, полученные из анализа протокола выборов в состав СОК при НАБУ.

Список опубликовал Глава Совета общественного контроля при НАБУ Алексей Гриценко в Facebook.

Интернет-голосование проходило 31 мая с 9:00 до 21:00.

Окончательные результаты будут оглашены 6 июня.

Как известно, по закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" Совет общественного контроля образуется в составе 15 человек.

Его задача – обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью НАБУ. Совет заслушивает информацию о выполнении планов и задач бюро, рассматривает отчеты и утверждает выводы по ним, два его представители входят в состав дисциплинарной комиссии НАБУ.

Порядок конкурса по избранию членов СОК утвержден указом президента от 15 мая 2015 (№272 / 2015).

Читайте также: Кто рвется контролировать НАБУ?

Темы: НАБУ кадры
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Маселко возмущен, что суд вынес по нему решение перед голосованием 31 мая 2017, 18:43
15 контроллеров для Сытника: кого стоит поддержать в Раду общественного контроля при НАБУ 31 мая 2017, 16:21
Насиров возмутился, что "негодяи" из НАБУ запретили ему ехать в США 31 мая 2017, 13:35
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко: Теперь стоимость газа будет определять не Кремль, а рынок
Турчинов: Российские беспилотники необходимо уничтожать
В мае в АТО погибли 7 военных, 141 получили ранения - Турчинов
ВСУ с полуночи будут придерживаться тишины, если не будет серьезной угрозы
Все новости
Время молодых

Истории двух самых молодых глав украинских сел

Интервью

Организатор "Антипогромного концерта": Это была акция против жлобства