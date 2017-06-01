Опубліковані попередні результати голосування до Ради громадського контролю

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Четвер, 1 червня 2017, 00:22

Опубліковані попередні результати голосування, отримані з аналізу протоколу виборів до складу СОК при НАБУ.

Список опублікував Голова Ради громадського контролю при НАБУ Олексій Гриценко в Facebook.

Інтернет-голосування проходило 31 травня з 9:00 до 21:00.

Остаточні результати будуть оголошені 6 червня.

Як відомо, за законом "Про Національне антикорупційне бюро України" Рада громадського контролю утворюється у складі 15 осіб.

Її завдання – забезпечувати прозорість та цивільний контроль за діяльністю НАБУ. Рада заслуховує інформацію про виконання планів і завдань бюро, розглядає звіти і затверджує висновок щодо них, два її представники входять до складу дисциплінарної комісії НАБУ.

Порядок конкурсу з обрання членів РГК затверджено указом президента від 15 травня 2015 року (№272/2015).

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Теми: НАБУ кадри
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