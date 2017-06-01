В Сенате США предложили ужесточить санкции против РФ из-за Украины
Ряд американских сенаторов предложил ужесточить санкции в отношении России из-за ее действий в Украине и Сирии, а также из-за взлома компьютеров в США.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
Отмечается, что инициаторами законопроекта выступили в среду председатель банковского комитета верхней палаты Майк Грапо и старший демократ Шеррод Браун.
Они заявили, что, согласно законопроекту, новые санкции будут направлены на сектор экономики России, включая горнодобывающую промышленность, металлургию и железнодорожный транспорт.
"Несмотря на существующие санкции, Россия по-прежнему является враждебной, непокорной державой, которая развертывает свою военную деятельность, связанную с кибер-информационным шпионажем, и предпринимает экономические меры, чтобы нанести вред Соединенным Штатам и вбить клин между ними и их союзниками", - говорится в новом законопроекте.
Агентство пишет, что полный текст законопроекта будет опубликован позже.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.