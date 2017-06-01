У Сенаті США запропонували посилити санкції проти РФ через Україну

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Четвер, 1 червня 2017, 05:26

Ряд американських сенаторів запропонував посилити санкції відносно Росії через її дії в Україні та Сирії, а також через злом комп'ютерів в США.

Про це пише агентство Bloomberg.

Відзначається, що ініціаторами законопроекту виступили в середу голова банківського комітету верхньої палати Майк Грапо і старший демократ Шеррод Браун.

Вони заявили, що, згідно із законопроектом, нові санкції будуть спрямовані на сектор економіки Росії, включаючи гірничодобувну промисловість, металургію і залізничний транспорт.

 "Не дивлячись на існуючі санкції, Росія як і раніше є ворожою, непокірною державою, яка розгортає свою військову діяльність, пов'язану з кібер-інформаційним шпигунством, і робить економічні заходи, щоб завдати шкоди Сполученим Штатам і вбити клин між ними і їхніми союзниками", - йдеться в новому законопроекті.

 Агентство пише, що повний текст законопроекту буде опублікований пізніше.

Теми: санкції Росія США
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