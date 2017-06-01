Похороны Любомир Гузар состоится в понедельник

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Четверг, 1 июня 2017, 08:53

Похороны Блаженнейшего Любомира Гузара, бывшего главы Украинской греко-католической церкви состоится 5 июня.

Об этом сообщает сайт УГКЦ.

"Архиерейская Божественная Литургия с Образом похорон Блаженнейшего Любомира состоится в понедельнику, 5 Июня 2017, в 11.00 в Патриаршем соборе", - говорится в сообщении.

1 июня во Львове объявлен днем ​​траура в связи со смертью Любомир Гузар.

В пятницу в 10 в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве Блаженнейший Святослав, Отец и Глава УГКЦ, сделает официальное заявление по поводу смерти Блаженнейшего Любомира (Гузара)

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