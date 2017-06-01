Боевик ОРДО не пропустил патруль ОБСЕ через блокпост

394 просмотра
0
Четверг, 1 июня 2017, 10:10

Боевик ОРДО не позволил Специальной мониторинговой миссии пересечь блокпост в с. Казацкое Донецкой области.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном 31 мая вечером.

"Вооруженный человек не позволил патрулю СММ проехать через блокпост в подконтрольном "ДНР" с. Казацкое (36 км северо-восточнее Мариуполя). Миссия сообщила об этом СЦКК", - говорится в отчете.

Кроме этого в отчете отмечается, что на блокпосту, расположенном на автодороге Н15 вблизи комбината "Каргилл" в подконтрольном ОРДО поселке Кременец, боевики задержали Миссию на 86 минут.

Как сообщалось в отчете ОБСЕ, обнародованном 29 мая вечером, пьяный боевик на блокпосту неподалеку подконтрольного ОРДО пгт Александровка задержал патруль Специальной мониторинговой миссии.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Штаб АТО: Режим тишины преимущественно соблюдается
Похороны Любомир Гузар состоится в понедельник
Хроника 1 июня. Украинскую трубу предлагают России и новый украинец Вадим Новинский
В Сенате США предложили ужесточить санкции против РФ из-за Украины
Все новости
Dog-friendly

Семь киевских заведений, куда пускают с животными

Гид по фестивалю

10 вещей, которые стоит сделать на 10-м архитектурном фестивале СANactions