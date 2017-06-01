Дело Гонгадзе: Разрешено рассекретить записи заседаний суда над Пукачем

Суд разрешил рассекретить аудиозаписи заседаний Печерского райсуда по обвинению экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

О таком решении Высшего спецсуда по гражданским и уголовным делам сообщает Інтерфакс-Україна со ссылкой на суд.

"По ходатайству представителя потерпевшего по делу Алексея Подольского, суд постановил рассекретить аудиозаписи заседаний Печерского райсуда", - сообщили агентству.

Как сообщалось, 29 января 2013 Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Гонгадзе. Апелляционный суд оставил в силе приговор.

Журналист Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе.

Похороны убитого журналиста состоялись 22 марта 2016 в Киеве. Заказчики убийства до сих пор не установлены.

В начале лета 2016 года Пукача этапировали в Чертковскую колонию в Тернопольской области.

Высший спецсуд рассматривает кассацию на этот приговор. Сейчас на рассмотрении кассации объявлено бессрочную перерыв.