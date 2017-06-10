Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки и Красногоровки

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Суббота, 10 июня 2017, 03:34

Во время обстрела боевиками ОРДО позиций сил АТО в районе Марьинки под огонь попали жилые кварталы населенного пункта, пострадали местные жители. В то же время,  пол обстрел из тяжелой артиллерии попала Красногоровка.

Об этом заявляет Украинская сторона СЦКК.

В результате обстрела, который начался 9 июня около полуночи, в жилом доме по улице Октябрьской ранены мужчина и женщина, они были доставлены в Кураховскую больницу. Ими, пока, занимаются медицинские специалисты.

В населенном пункте, работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о других пострадавших и разрушениях зданий уточняется.

Украинская сторона осуждает действия НВФ ОРДО касательно применения запрещенного вооружения по населенным пунктам, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

"Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.

В то же время, как сообщает пресс-центр штаба АТО, 10 июня, около часа ночи, населенный пункт Красногоровка был обстрелян вражеской артиллерией калибра 122 мм (4 снаряда).

А через полчаса, ориентировочно в 01.30-01.40, Очевидцы сообщили о еще одном вражеском обстреле, который, вероятно, пришелся рядом с жилыми кварталами населенного пункта. Зафиксировано с десяток взрывов.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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