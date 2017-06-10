Украинская сторона СЦКК: Боевики готовят обстрел Авдеевки

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Суббота, 10 июня 2017, 04:11

Боевики заявили о якобы подготовке обстрела Авдеевки со стороны ВСУ. Такие информационные вбросы, как правило, предшествуют реальным обстрелам населенных пунктов со стороны террористов.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

8 июня на пропагандистских ресурсах России, ОРДО и ОРЛО появилось заявление представителя боевиков Едуарада Басурина, что в период с 8 по 12 июня ВСУ якобы готовят "кровавую провокацию" в районе Авдеевки.

По словам террориста, украинские силовики якобы планируют обстрел Авдеевки с применением артиллерии и минометов, чтобы потом обвинить боевиков в гибели мирных жителей.

"Именно такие информационные вбросы, как правило, предшествуют реальным обстрелам населенных пунктов со стороны НВФ ОРДЛО. В данном случае они уже "обеспечили себе алиби", поэтому вероятность, что именно они обстреляют жилые кварталы Авдеевки в ближайшие дни самая высокая", - подчеркивается в заявлении СЦКК.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что враг наращивает кампанию по штамповке фейковых сообщений, пытаясь скрыть собственные преступления.

В частности, несколько дней назад в пропагандистских СМИ ОРЛО появилась история о том, как группа так называемых "журналистов" попала под артиллерийский огонь у оккупированного поселка Фрунзе.

"Вражеские пропагандисты забыли уточнить, что артиллерийский огонь вели сами боевики, так как устроили они это действо для своих "пиарщиков" с целью создания нужной телевизионной картинки и изготовление фейковых телевизионных "новостей", - отмечают военные.

"Для создания таких фальшивок боевики будут продолжать обстреливать жилые кварталы населенных пунктов по обе стороны от линии разграничения. Затем их и российские "журналисты" будут использовать кадры с последствиями этих обстрелов для того, чтобы потом обвинить силы АТО в нарушении гуманитарного права и достигнутых в Минске договоренностей", - добавляет украинская сторона СЦКК.

Напомним, 9 июня вечером, а также ночью 10 июня, применяя артиллерию, боевики совершили обстрелы жилых кварталов Марьинки и Красногоровки, пострадали гражданские.

Темы: АТО боевые действия Донбасс провокации
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