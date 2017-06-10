Лондонские террористы для атаки планировали использовать грузовик

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Суббота, 10 июня 2017, 05:46

Террористы, осуществившие недавнюю атаку в Лондоне, планировали нанять для теракта 7,5-тонный грузовик.

Об этом сообщает полиция Лондона.

Трое преступников не смогли предоставить информацию о платеже за аренду грузовика, поэтому они использовали меньший фургон.

По словам полицейских, в микроавтобусе, который использовали террористы, были обнаружены 13 бутылок с зажигательной смесью, заткнутых тряпками (коктейли Молотова) и две паяльные лампы.

 

В машине также были офисные кресла, которые, как предполагают следователи, нужны были для прикрытия аренды автомобиля. Также в фургоне были мешки с гравием, вероятно, для увеличения веса машины.

 

Все три террориста надели на себя муляжи поясов смертника, сооруженные из пластиковых бутылок и серого скотча.

Полиция также обнародовала фото одного из 12-дюймовых керамических ножей розового цвета, которыми орудовали преступники во время нападения. К ручке ножа клейкой лентой примотан кожаный ремешок, очевидно, чтобы его можно было повесить на запястье.

 

Следователи обратились к населению за помощью, чтобы выяснить происхождение этих ножей.

На сегодняшний день в связи с терактом были арестованы 18 человек, пять из которых содержатся под стражей, а остальные освобождены без предъявления подозрений.

В помещении, которое арендовал один из уничтоженых боевиков Рашид Редуейн, полиция обнаружила две пустые пятилитровые бутылки, пахнущие бензином, рулоны черного и серого скотча, ремни и англоязычное издание Корана, открытое на странице, описывающей мученичество.

Считается, что именно здесь террористы планировали и готовились к нападению.

Напомним, в ночь на воскресенье, 4 июня, террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро. Полиция на месте ликвидировала трех нападавших. В результате действий террористов погибли 8 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Темы: Великобритания терроризм
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