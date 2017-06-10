Президент Румынии: Договориться с РФ можно только при наличии сильного НАТО

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Суббота, 10 июня 2017, 07:25

Президент Румынии Йоханнис считает, что переговоры с агрессивной Россией касательно ее поведения в регионе можно вести только при наличии мощной политики сдерживания со стороны Североатлантического альянса.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, передает Укринформ.

"По моему убеждению, нам нужен диалог, но с другой стороны нам нужно и то, над чем мы вместе работаем в НАТО - мощная политика сдерживания. Такая комбинация - мощное сдерживания и диалог - должны привести к решению, которое станет приемлемым для всех сторон" , - подчеркнул Йоханнис.

Он отметил, что действия РФ, ее агрессия против соседних государств, вызывают обеспокоенность в регионе.

"Все обеспокоены, но знаете, чувство беспокойства должно привести вас к готовности. По моему мнению, мы должны быть очень четкими и откровенными и непосредственными, если мы говорим о России и с Россией", - отметил президент Румынии.

Как сообщалось, выступая на пресс-конференции с президентом Румынии Йоханнисом, Трамп впервые заявил, что "абсолютно предан" соблюдению статьи 5 Вашингтонского договора о создании НАТО, которая определяет нападение на одного члена как нападение на всех.

Темы: НАТО США Румыния Росcия
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