Трамп вперше висловив підтримку статті про колективну оборону НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що "абсолютно відданий" дотриманню статті 5 Вашингтонського договору про створення НАТО, яка визначає напад на одного члена як напад на всіх.

Про це він заявив виступаючи на прес-конференції у Вашингтоні з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, який прибув із візитом, передає Радіо Свобода.

"Я зобов’язував і зобов’язую Сполучені Штати до виконання статті 5", - сказав Трамп.

Коментуючи свої вимоги до інших країн-членів збільшувати видатки на оборону, Трамп додав: "Звичайно, наше завдання – захищати, і це одна з причин того, чому я хочу, щоб усі були певні, що ми маємо дуже міцні сили завдяки тому, що платимо такі гроші, які необхідні, щоб мати такі сили. Так, абсолютно, я буду відданий дотриманню статті 5".

Але, відповідаючи цими словами на запитання про відданість США принципові колективної оборони в разі нападу на східному фланзі НАТО, Трамп не відповів на другу частину того запитання: чи будуть США захищати союзників у НАТО в разі нападу на них Росії.

Трамп також похвалив Румунію за те, що вона підвищила свої оборонні витрати до рівня у 2 відсотки від валового внутрішнього продукту, як вимагають норми НАТО, і навіть трохи вище. Він закликав і інших членів НАТО виконати це своє зобов’язання.

Президент США, виступаючи на зустрічі НАТО в Бельгії минулого місяця, цілком уникнув згадок про статтю 5, що викликало стривоженість у всьому Північноатлантичному союзі.

В Білому домі США потім пояснювали, що підтримка Трампа принципа колективної оборони самозрозуміла, навіть якщо він не згадував про це. Але журналісти стверджували, що фраза про чітку підтримку цього принципу була в підготованому для Трампа тексті виступу, та він сам викинув її.

Відтоді дипломати і військові командувачі США вже висловлювалися на підтримку статті 5, але сумніви щодо відданості США принципові колективної оборони НАТО залишалися.

Раніше Трамп багато разів різко критикував те, що значна частина країн-членів НАТО в часи "перезавантаження" відносин із Росією зменшила свої оборонні витрати до рівнів нижче від 2 відсотків від ВВП. У його висловлюваннях тоді були натяки на те, що США не будуть виконувати свої союзницькі зобов’язання за статтею 5 у разі необхідності стосовно тих держав-членів, які замало витрачають на оборону.