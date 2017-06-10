Порошенко: Сегодня - окончательное "прощай, российская империя"

3815 просмотров
0
Суббота, 10 июня 2017, 12:08
пресс-служба АП

Вступление в силу безвизового режима с ЕС станет "окончательным "прощай" российской империи".

Об этом заявил президент Петр Порошенко 10 июня, запуская таймер символического отсчета до получения безвизового режима с ЕС, который вступит в силу в ночь на 11 июня.

Говоря о шагах Украины на пути к безвизу, он отметил: "Кто-то ждал, что у нас это не получится, потирая руки, когда переносились сроки".

"В конце концов мы можем сказать - сейчас мы запускаем обратный отсчет к необратимым изменениям... Back in the USSR мы будем слышать, только слушая Beatles", - добавил президент.

"Никогда Украина больше не вернется в Советский Союз, потому что мы - гордая и свободная демократическая нация, возвращаемся в семью европейских народов. Горжусь, что нам это удалось", - заявил президент.

"Каждая секунда, которую отмеряет таймер, не только приближает нас к "безвизу", не только авторизует украинский паспорт на границе с ЕС, который в полночь превратится в паспорт европейского значения и возможностей. Не только запускает мощный двигатель наших усиленных контактов с объединенной семье народов ЕС. Через 12 часов последний звук обратного отсчета ознаменует символическое падение бумажной завесы, которая годами отделяла нас от Европы, где мы сформировались и как народ, и как государство", - заявил Порошенко.

Он также процитировал Вилли Брандта, федерального канцлера ФРГ, которые тот сказал по случаю падения Берлинской стены: "Отныне то, что является одним целым, будет развиваться как единое целое".

"Верю, Украина будет в НАТО. Украина будет в Европейском Союзе. Никто, ничто и никогда нас не остановит", - заявил Порошенко.

Украинская правда 

Темы: Порошенко ЕС Росcия визы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко объясняет: сначала реформы, потом – заявка в НАТО 9 июня 2017, 13:53
Стало известно, как Порошенко работает над имиджем в СМИ 8 июня 2017, 15:37
В окружении Порошенко назревает конфликт из-за Яценюка и Гройсмана 8 июня 2017, 15:31
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Киев нашел замену "Киевэнерго"
Порошенко: Сегодня - окончательное "прощай, российская империя"
В СЦКК уточнили данные об обстреле Марьинки и Красногоровки
Обстрел Марьинки: пострадавшие госпитализированы, состояние среднетяжелое
Все новости
Фестиваль

10 самых крутых музыкальных фестивалей Украины этим летом

Ты же мать

Работающие мамы – о своем опыте и лайфхаках