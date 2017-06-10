Порошенко: Сьогодні - остаточне "прощавай, російська імперія"

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Субота, 10 червня 2017, 12:08
прес-служба АП

Набуття Україною безвізового режиму з ЄС стане "остаточним "прощавай" російській імперії". 

Про це заявив президент Петро Порошенко 10 червня, запускаючи таймер, що здійснює символічний відлік до набуття безвізового режиму з ЄС, що набере чинності в ніч на 11 червня.  

Говорячи про кроки України на шляху до безвізового режиму з ЄС, він зазначив: "Хтось чекав, що в нас це не вийде, потираючи руки, коли переносилися терміни".

"Врешті-решт ми можемо сказати - зараз ми запускаємо зворотній відлік щодо незворотніх змін... Back in the USSR ми будемо чути, лише слухаючи Beatles", - додав президент. 

"Ніколи Україна більше не повернеться у Радянський Союз, бо ми - горда і вільна демократична нація, повертаємось до родини європейських народів. Пишаюся, що нам це вдалося", - заявив президент. 

"Кожна секунда, яку відміряє таймер, не лише наближає нас до "безвізу". Не лише авторизує український паспорт на кордоні з ЄС, який опівночі перетвориться на паспорт європейського значення і можливостей. Не лише запускає потужний двигун наших посилених контактів з об’єднаною сім’єю народів ЄС. За 12 годин останній звук зворотного відліку ознаменує символічне падіння паперової завіси, яка роками відділяла нас від Європи, де ми сформувалися і як народ, і як держава", - заявив Порошенко. 

Він також зацитував Віллі Брандта, федерального канцлера ФРН, які той сказав з нагоди повалення Берлінського муру: "Віднині, те, що є одним цілим, буде розвиватися як одне ціле".

"Вірю, Україна буде в НАТО. Україна буде в Європейському Союзі. Ніхто, ніщо і ніколи нас не зупинить", - заявив Порошенко.

Українська правда 

Теми: Порошенко ЄС Росія візи
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