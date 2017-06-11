В Донецкой области на блокпостах увеличено число полицейских

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Воскресенье, 11 июня 2017, 03:51

На блокпостах в Донецкой области с 9 июня увеличено число полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"В связи с увеличением транспортного потока, особенно в курортных зонах Донецкой области, полиция перешла на усиленный вариант несения службы. Чтобы не держать людей на солнце, полицейские увеличивают пропускную способность блокпостов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на стоп-контролях региона дежурят дополнительные силы.

В полиции отметили, что за 5 месяцев через блокпосты Донетчины прошло более 860 000 физических лиц и 236 000 транспортных средств. В результате полицейскими выявлено и пресечено 1959 правонарушений.

Кроме того, было блокировано 138 попыток провоза нелегального оружия и боеприпасов, установлено и проверено 478 лиц, поддерживающих связь с боевиками. Были задержаны 119 преступников, находившихся в розыске, и 18 человек, которые считались пропавшими без вести.

Темы: Донецкая область полиция
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