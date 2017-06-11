В Афганистане убиты трое американских военных

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Воскресенье, 11 июня 2017, 06:12

10 июня на востоке Афганистана были убиты трое американских солдат.

Об этом сообщили в Пентагоне.

Кроме того, один солдат был ранен, его эвакуировали.

"Этот инцидент расследуется. При необходимости будет сообщена дополнительная информация", - говорится в сообщении.

Ответственность за инцидент взяла на себя группировка Талибан, передает "Укринформ". По информации афганской стороны, огонь был открыт одним из боевиков-талибов, который перешел на сторону армии Афганистана. Он был убит во время инцидента ответным огнем.

Темы: Афганистан США
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