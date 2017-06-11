Госпогранслужба предлагает сервис "Граница online" для планирования поездок

Государственная пограничная служба Украины рекомендует пользоваться специальными сервисами для получения информации о состоянии загруженности пунктов пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Чтобы систематизировать информацию о состоянии загруженности пунктов пропуска информация публикуется на сайте Госпогранслужбы. С этой целью на сайте Госпогранслужбы функционирует сервис, на котором граждане могут ознакомиться с состоянием загруженности пунктов пропуска на государственной границе", - говорится в сообщении.

Для ознакомления с ситуацией на границах доступны два сервиса: "Граница online" http://dpsu.gov.ua/ua/border/ и интерактивная карта http://dpsu.gov.ua/ua/map/, где можно отслеживать состояние загруженности перед пунктами пропуска и эффективно планировать поездки через границу, учитывая предоставленную информацию, выбирать оптимальные маршруты движения.

Напомним, 11 июня в государствах-членах Европейского союза началось действие безвизового режима для граждан Украины, путешествующих с биометрическими паспортами.

Европейская правда