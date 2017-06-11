ГПСУ: Больше 1100 украинцев воспользовались безвизом, большинство - на авто

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Воскресенье, 11 июня 2017, 17:08

По состоянию на 15:00 11 июня более 1100 граждан Украины пересекли границу со странами Европейского союза без виз.

Об этом сообщили в Госпогранслужбы.

По данным ГПСУ, большинство из них для путешествия использовали автомобильные пункты пропуска (69%), другие 31% предпочли воздушное сообщение. 

В целом границу Украины в направлении стран ЕС пересекли почти 28 тыс. человек, из них около 7 тыс. - граждане с биометрическими паспортами.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены ЕС ввели безвизовый режим для Украины.

С начала действия безвизового режима во въезде отказали 5 гражданам. О причинах отказа четырем из них уже сообщалось.

О том, как будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Более подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".

Украинская правда 

Темы: ЕС визы
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