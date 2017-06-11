ДПСУ: Понад 1100 українців скористалися безвізом з ЄС, більшість - автошляхами

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Неділя, 11 червня 2017, 17:08

Станом на 15:00 11 червня понад 1100 громадян України перетнули кордон з країнами Європейського союзу без віз.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

За даними ДПСУ, більшість з них для подорожі використали автомобільні пункти пропуску (69%), інші 31% надали перевагу повітряному сполученю.

Загалом кордон України у напрямку країн ЄС перетнули майже 28 тисяч осіб, з них близько 7 тисяч - громадяни з біометричними паспортами.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

З початку дії безвізового режиму у в’їзді відмовили 5 громадянам, про причини відмови чотирьом з них вже повідомлялося.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

Українська правда 

Теми: ЄС візи
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