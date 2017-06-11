В аннексированном Крыму жители Алупки просят Путина "спасти город"

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Воскресенье, 11 июня 2017, 18:55

Жители Алупки записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили "спасти" их город.

Видео размещено на ресурсе alupkameinfo

"Наш город погибает. Просим вас пересмотреть вопрос об административном делении города Ялта и вернуть Алупке органы местного самоуправления, городской совет, бюджет, а также службы, которые обеспечивают нормальное функционирование города. Пожалуйста, спасите наш город", - отмечается в обращении. 

Также жители Алупки заявили, что главная достопримечательность Алупки - Воронцовский парк - огораживается металлическим забором, а вход на территорию планируют сделать платным.

"Так перекрываются все входы  на городские пляжи, к единственному месту отдыха в  нашем городе", - отмечают в обращении. 

Темы: Крым аннексия Росcия
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