День в АТО: 28 обстрелов, наиболее напряженно - в направлении Луганска

6 просмотров
0
Воскресенье, 11 июня 2017, 19:29

В воскресенье потерь среди бойцов ВСУ в зоне АТО не было, с начала суток боевики стреляли 28 раз, применяя и тяжелое артиллерийское вооружение, наиболее напряженная ситуация - в направлении Луганска.

Об этом говорится в отчете штаба АТО по состоянию на 18:00 11 июня.

В частности под обстрелами боевиков были позиции сил АТО, расположенные вблизи Крымского и Новотошковского, где обстрелы велись из 120-мм минометов, ствольной артиллерии калибра 152 мм и гранатометов.

Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов боевики стреляли в районе Троицкого, Новоалександровки и Попасной.

В направлении Мариуполя боевики вели огонь из артиллерии калибра 122 мм по силам АТО в районе Павлополя, возле Гнутово - из минометов калибра 120 мм. Также обстрелы велись в районе Талаковки и Водяного - из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения БМП.

В направлении Донецка боевики обстреляли пригород Авдеевки из 82-мм минометов и пехотного вооружения, вели обстрелы возле Верхнеторецкого. 

"Около 11:00, обстреливая позиции сил АТО в районе Зайцевого, боевики попали из гранатомета в жилой дом местных жителей. Никто из гражданских не пострадал", - отметили в штабе.

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики ОРЛО рассказали о разрушениях в частном секторе "запрещенным" калибром 11 июня 2017, 16:36
За минувшие сутки в зоне АТО 4 военных погибли, 7 - ранены 11 июня 2017, 13:24
Сутки в АТО: 73 обстрела, 4 военных ВСУ погибли 11 июня 2017, 07:37
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
За минувшие сутки в зоне АТО 4 военных погибли, 7 - ранены
Во въезде в страны ЕС без виз отказали лишь 4 людям - МИД
На Донбассе без воды остались 4 фильтровальные станции
Южно-Донбасский водопровод снова обесточен: надолго
Все новости
Психическое здоровье

Как стенание "Что я сделал не так" влияет на здоровье

Почет разнообразию

Как это – быть слепым с эпилепсией и умственным нарушением