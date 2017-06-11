НСЖУ призвала ОБСЕ к поискам пропавшего в ОРДО журналиста Васина

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Воскресенье, 11 июня 2017, 20:12

Национальный союз журналистов Украины просит представителей международных миссий в Донецке помочь выяснить местонахождение 27-летнего блогера Станислава Асеева, известного под псевдонимом Станислав Васин.

Об этом говорится в сообщении НСЖУ.

"Поскольку НСЖУ не имеет официальных представителей на временно неподконтрольной украинской власти территории, мы обратились в Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ в Вене с просьбой, чтобы представители СММ ОБСЕ узнали о ситуации на месте, в Донецке. Также мы направили письмо в Международный Комитет Красного Креста с просьбой встретиться с матерью пропавшего коллеги и выяснить, в какой помощи он нуждается", - сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Он объяснил это тем, что международные миссии могут обратиться напрямую к "тем, кто сейчас контролирует ситуацию в Донецке", чтобы получить достоверную информацию, которая поможет определить следующие шаги.

В частности в НСЖУ надеются узнать о том, где находится Асеев, а в случае ареста - в чем его обвиняют, имеет ли он доступ к адвокату, нуждается ли в медицинской помощи, позволили ли ему видеться с матерью.

В свою очередь представитель офиса делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Джессика Бaрри подтвердила получение такого запроса НСЖУ и пообещала связаться с коллегами в Донецке для получения информации.

Как известно, настоящее имя Станислава Васина - Станислав Асеев. С момента оккупации он проживал в Донецке. Последний раз выходил на связь 2 июня. По информации "Украинской правды", он жив.

В СБУ сообщили, что Асеев действительно исчез на прошлой неделе на оккупированной территории.

Укринформ

Темы: СМИ Донбасс ОБСЕ
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