В СБУ шукають журналіста Васіна, який зник в Донецьку

Український журналіст і публіцист, який жив в Донецьку з моменту окупації і писав для українських ЗМІ під псевдонімом Станіслав Васін, дійсно зник минулого тижня на окупованій території.

Про це повідомили в СБУ, передає "Громадське".

"Ми знаємо цю ситуацію... Ми його шукаємо, і знаємо, більш-менш, де. Більше нічого повідомити не можемо", - сказали в СБУ.

Як раніше стало відомо, справжнє ім'я Станіслава Васіна - Станіслав Асєєв.

Він народився 1 жовтня 1989 року. З моменту окупації жив у Донецьку. Останній раз він виходив на зв'язок 2 червня. За інформацією "Української правди", він живий.