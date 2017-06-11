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В СБУ шукають журналіста Васіна, який зник в Донецьку

Неділя, 11 червня 2017, 01:47
В СБУ шукають журналіста Васіна, який зник в Донецьку

Український журналіст і публіцист, який жив в Донецьку з моменту окупації і писав для українських ЗМІ під псевдонімом Станіслав Васін, дійсно зник минулого тижня на окупованій території.

Про це повідомили в СБУ, передає "Громадське".

"Ми знаємо цю ситуацію... Ми його шукаємо, і знаємо, більш-менш, де. Більше нічого повідомити не можемо", - сказали в СБУ.

Як раніше стало відомо, справжнє ім'я Станіслава Васіна - Станіслав Асєєв.

Він народився 1 жовтня 1989 року. З моменту окупації жив у Донецьку. Останній раз він виходив на зв'язок 2 червня. За інформацією "Української правди", він живий.

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУ
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