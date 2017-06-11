В Средиземном море спасли 1650 беженцев

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Воскресенье, 11 июня 2017, 22:31

В Средиземном море у побережья Италии спасли около 1650 беженцев.

Как сообщает DW, для этого всего было осуществлено 12 спасательных операций, в которых вместе с итальянским флотом участвовали гуманитарные организации и организации по борьбе с нелегальной перевозкой людей.

По данным AFP, не менее 10 беженцев погибли.

Ливийская береговая охрана сообщила о 8 телах погибших, которые были найдены в надувной лодке. Обычно в подобных лодках переправляют до 120 человек.

Еще два тела в другой лодке обнаружили сотрудники итальянской береговой охраны.

Также сообщается о сотнях пропавших без вести людей.

Темы: беженцы
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