В Средиземном море спасли 1650 беженцев
В Средиземном море у побережья Италии спасли около 1650 беженцев.
Как сообщает DW, для этого всего было осуществлено 12 спасательных операций, в которых вместе с итальянским флотом участвовали гуманитарные организации и организации по борьбе с нелегальной перевозкой людей.
По данным AFP, не менее 10 беженцев погибли.
Ливийская береговая охрана сообщила о 8 телах погибших, которые были найдены в надувной лодке. Обычно в подобных лодках переправляют до 120 человек.
Еще два тела в другой лодке обнаружили сотрудники итальянской береговой охраны.
Также сообщается о сотнях пропавших без вести людей.
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