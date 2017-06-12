Министру времен Януковича Присяжнюку объявили подозрение

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Понедельник, 12 июня 2017, 14:00

Генпрокуратура сообщила о подозрении в незаконной приватизации госимущества экс-министру агрополитики и продовольствия Николаю Присяжнюку.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"12 июня 2017 бывшему министру аграрной политики и продовольствия Украины Н. Присяжнюку и еще двум лицам сообщено о подозрении в совершении незаконной приватизации и последующей легализации государственного имущества - помещения, принадлежавшего Министерству аграрной политики и продовольствия Украины, площадью 516,6 кв. м по ул. Крещатик, 24 в г. Киеве", - говорится в сообщении.

По словам Сарган, у подозреваемых в организации и исполнении этого преступления, а также у должностных лиц Фонда государственного имущества, проведен ряд обысков. На незаконно приватизированное имущество наложен арест.

По информации пресс-секретаря, Генеральная прокуратура продолжает досудебное расследование в уголовном производстве касательно незаконной приватизации госимущества должностными лицами Минагрополитики, киевского отделения ФГИ и должностными лицами частного предприятия.

Как известно, Присяжнюк был объявлен в розыск по подозрению в завладении средствами Аграрного фонда на сумму около 540 млн гривен.

Присяжнюк занимал должность министра аграрной политики и продовольствия Украины с 11 марта 2010 до 27 февраля 2014 года.

Украинская правда

Темы: Янукович криминал Генпрокуратура
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