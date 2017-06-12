День в АТО: 25 обстрелов, 1 погибший, 4 раненых

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Понедельник, 12 июня 2017, 18:58

Пророссийские боевики от начала суток совершили 25 вражеских обстрелов. В результате один военнослужащий ВС Украины погиб, еще четверо воинов получили ранения.

Как сообщает пресс-центр АТО, боевики обстреливают не только оборонительные укрепления украинских защитников, но и прифронтовые населенные пункты.

"Приморское направление. Именно на этом участке фронта в начале суток наемники совершили плотные обстрелы из 152-мм артиллерии участков территории вблизи населенных пунктов Графское и Ольгинка. В частности, в поселке Графское снаряд взорвался на дороге вблизи здания по улице Молодежная", - сказано в сообщении.

Также в результате обстрела повреждено общежитие, где жили студенты Лесного колледжа.

"В населенном пункте Ольгинка по улице Центральной повреждено более десяти жилых домов - осколками посечены стены, побиты окна, повреждена кровля. В результате обстрела выведено из строя электрическую подстанцию: более сотни частных домовладений остались без света. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

На том же направлении боевики в течение дня из минометов калибра 82 мм вели огонь по позициям сил АТО вблизи Марьинки и Чермалыка. Из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра незаконные вооруженные формирования неоднократно обстреливали наших воинов в районе Широкино, Водяного, Талаковки, Гнутово и Павлополя.

"Донецкое направление. После того, как незаконные вооруженные формирования сразу после полуночи совершили обстрел из минометов и гранатометов наших опорных пунктов в районе Луганского, что на Светлодарской дуге, на этом участке линии соприкосновения установилось некоторое затишье", - отметили в пресс-центре АТО.

На Луганском направлении бандформирования около десяти раз прибегали к вооруженным провокациям против подразделений сил АТО.

"В первой половине дня по позициям ВС Украины в районе Троицкого противник открывал огонь из 120-мм минометов. Вблизи Новотошковского и Новоалександровки - из минометов калибра 82 мм. Кроме того, у Новоалександровки бандиты дважды применяли противотанковые ракетные комплексы", - отмечается в сообщении.

А неподалеку Крымского боевики били в сторону украинских позиций из вооружения БМП. Кроме того, по оборонным укреплениям сил АТО в районе н.п. Желтое, Лобачево и Малиновое НВФ открывали огонь из пехотного вооружения.

Украинская правда

Темы: АТО
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