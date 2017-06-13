В России завели уголовное дело на Парасюка

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении народного депутата Верховной Рады Владимира Парасюка (внефракционный) за "склонение к совершению нападения на российское диппредставительство".



Об этом говорится в сообщении российского ведомства во вторник.



Указывается, что Парасюк является фигурантом дела по факту нападения в 2016 году на Генеральное консульство Российской Федерации в Львове и надругательства над флагом России.



"В ходе расследования уголовного дела кроме причастности к вышеуказанным преступлениям, следствием получены достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что Парасюк 9 марта 2016 также еще склонял присутствующих возле Генерального консульства людей к совершению нападения на российское диппредставительство", - говорится в сообщении.



В связи с этим относительно Парасюка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лиц к совершению нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой).



Как известно, украинцы правоохранители в марте 2016 также расследовали инцидент с флагом Российской Федерации во время акции в поддержку пленной тогда украинской летчицы Надежды Савченко у российского генконсульства во Львове.



Парасюк, который тогда участвовал в митинге, сорвал флаг Российской Федерации.