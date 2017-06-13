Стало известно, какие фракции срывают кворумы в Раде

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Вторник, 13 июня 2017, 12:18

С начала 2017 спикер Верховной Рады Андрей Парубий четыре раза досрочно закрывал заседание парламента из-за отсутствия в зале необходимого количества депутатов.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

По данным организации, такие случаи имели место 19 января (утреннее и вечернее заседание), 8 февраля (утреннее) и 7 июня (утреннее).

"Каждый раз в зале находилось меньше депутатов, чем нужно для принятия решений. Согласно данным рейтинговых голосований, 19 января на утреннем и вечернем заседаниях Рады находились 211 и 169 депутатов соответственно, 8 февраля - 198 депутатов, 7 июня - 213 депутатов из 226 необходимых", - говорится в сообщении.

КИУ отмечает, что среди фракций и групп худшие показатели посещаемости в указанные дни продемонстрировали депутаты "Воли народа" (12% группы присутствовали в зале), "Видродження" (24%), "Оппозиционного блока" (25%) и "Батькивщины" (30%). В зале также находились около половины депутатов фракций БПП, "Народного фронта", Радикальной партии Олега Ляшко и "Самопомочи".

Всего, по данным комитета, в 2017 году прошло 59 пленарных заседаний Рады.

Как сообщалось, исследование Комитета избирателей показало, что лишь 164 народных депутата из 422 посетили все заседания Верховной Рады в мае 2017 года.

Украинская правда

Темы: КИУ Верховная Рада
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