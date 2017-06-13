Отец-миллионеру Гройсмана горсовет выписал 6 тысяч премии

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Вторник, 13 июня 2017, 15:41

Исполнительный комитет Винницкого горсовета выделил более 6000 гривен депутату горсовета, отцу премьер-министра, Борису Гройсману "за значительный вклад в развитие города, весомые трудовые достижения".

Об этом во вторник сообщает сайт общественной организации "Чесно".

В официальном ответе, которую получили активисты указывается, что горсовет наградил отца действующего премьера за "активное участие в воспитании подрастающего поколения", а также "за значительный вклад в развитие города, весомые трудовые достижения".

 

"Интересно, что на руки депутат Гройсман получил только 5000 грн, потому что 300 грн ушло на оплату цветочной продукции для поздравления, а 1212 грн пошли на налоги. Стоит напомнить, что депутат Борис Гройсман, которого наградили "за значительный вклад в развитие города", согласно мониторингу Общественного движения ЧЕСНО за 2016, является депутатом-прогульщиком, который пропустил 50% заседаний сессий Винницкого городского совета", - говорится в сообщении "Чесно".

Отмечается, что другой депутат Александр Парвадов, который получил 622 грн премии, заявил, что Гройсман получил награду справедливо, поскольку у него был юбилей.

"Так у него был юбилей. Борис Исакович Гройсман был награжден видзнакою миського головы "За заслуги перед Винницею" а там в регламенте  на таку видзнаку предусмотрено такие деньги. Это раз в жизни платится за достижения семидесятилетного возвраста в данном случае. Все справедливо, Борису Исааковичу справедливо, вполне справедливо, это разовая премия за семидесятилетний возраст, за труд его, который он всю жизнь трудился", - сказал он.

Как известно, Борис Гройсман задекларировал в 2016 году пенсию 36,4 тысяч грн и почти 40 млн грн состояния (большинство средств в валюте).

Темы: Гройсман Винница декларации
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