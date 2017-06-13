Батьку-мільйонеру Гройсмана міськрада виписала 6 тисяч премії

Виконавчий комітет Вінницької міськради виділив більше 6 тисяч гривень депутату міськради, батьку прем’єр-міністра, Борису Гройсману "за значний внесок у розвиток міста, вагомі трудові досягнення".

Про це у вівторок повідомляє сайт громадської організації "Чесно".

В офіційній відповіді, яку отримали активісти вказується, що міськрада нагородила батька чинного прем’єра за "активну участь у вихованні підростаючого покоління", а також "за значний внесок у розвиток міста, вагомі трудові досягнення".

"Цікаво, що на руки депутат Гройсман отримав тільки 5000 грн, бо 300 грн пішло на оплату квіткової продукції для привітання, а 1212 грн пішли на податки. Варто нагадати, що депутат Борис Гройсман, якого нагородили "за значний внесок у розвиток міста", згідно з моніторингом Громадського руху ЧЕСНО за 2016 рік, є депутатом-прогульником, який пропустив 50% засідань сесій Вінницької міської ради", - йдеться у повідомленні "Чесно".

Зазначається, що інший "обдарований" депутат Олександр Парвадов, який отримав 622 грн премії, заявив, що Гройсман отримав нагороду справедливо, оскільки у нього був ювілей.

"Так у нього був ювілей. Борис Ісакович Гройсман був нагороджений відзнакою міського голови "За заслуги перед Вінницею", а там в регламенті на таку відзнаку передбачено такі гроші. Це раз в житті сплачується за досягнення сімдесятирічного віку в даному випадку. Все справедливо, Борису Ісааковичу справедливо, цілком справедливо, це разова премія за сімдесятирічний вік, за працю його", - сказав він.

Як відомо, Борис Гройсман задекларував у 2016 році пенсію 36,4 тис. грн та майже 40 млн грн статків (більшість коштів у валюті).