Авдеевка уже неделю без газа, а в 5 районов есть шанс вернуть воду

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Среда, 14 июня 2017, 09:34

Газоснабжение в Авдеевке до сих пор отсутствует, ремонтные работы поврежденного 7 июня газопровода не проводят из-за опасности.

Об этом сообщает утром 14 июня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В то же время, в среду надеются подключить насосную станцию ​​первого подъема Южнодонбасской водопровода к электроснабжению.

"Восстановлены поврежденные высоковольтные линии электропередач. Подача воды осуществляется от резервных резервуаров и скважин ежедневно по графику ...", – говорится в сообщении.

"14 июня будет продолжаться почасовая подача и подвоз воды населению, ремонтными бригадами планируется подключение насосной станции к электроснабжению, проведение подготовительных работ к запуску станции и проверка оборудования на выявление дополнительных повреждений в условиях безопасности работников", – информирует ГСЧС.

Пока же жителям 5 районов Донецкой области подвозят воду 43 единицы техники и 70 человек. 13 июня подвезли около 637 т воды (189 т питьевой и 448 т технической). Всего с начала работ подвезли около 960 т воды (285 т питьевой и 675 т технической).

Как известно, 10 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи с. Васильевка на неподконтрольной Киеву территории произошло повреждение двух высоковольтных ЛЭП и трансформаторной подстанции, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.

Эта насосная станция обеспечивает водой 4 фильтровальные станции на подконтрольной Украины территории: Карловскую (с. Карловка), Великоанадольскую (г.. Волноваха), Старокрымскую №1 и №2 (г.. Мариуполь).

Следовательно, без централизованного водоснабжения несколько дней жили 72 населенных пункта (388 тысяч человек) в Покровском, Селидовском, Волновахском, Добропольском, Марьинском районах области и пгт Александровка.

Алена Рощенко, УП

Темы: Донецкая область Авдеевка Мариуполь
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