Авдіївка вже тиждень без газу, а у 5 районів є шанс повернути воду

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Середа, 14 червня 2017, 09:34

Газопостачання в Авдіївці досі відсутнє, ремонтні роботи пошкодженого 7 червня газопроводу не проводять через небезпеку.

Про це повідомляє вранці 14 червня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Водночас, у середу сподіваються підключити насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водогону до електропостачання.

"Відновлено пошкоджені високовольтні лінії електропередач. Подача води здійснюється від резервних резервуарів та скважин щоденно по графіку...", – йдеться у повідомленні.

"14 червня буде продовжуватися погодинна подача та підвіз води населенню, ремонтними бригадами планується підключення насосної станції до електропостачання, проведення підготовчих робіт до запуску станції та перевірка обладнання на виявлення додаткових пошкоджень за умов безпеки працівників", – інформує ДСНС.

Наразі ж мешканцям 5 районів Донецької області підвозять воду 43 одиниці техніки й 70 осіб. 13 червня підвезли близько 637 т води (189 т питної та 448 т технічної). Усього з початку робіт підвезли близько 960 т води (285 т питної та 675 т технічної).

Як відомо, 10 червня в результаті бойових дій у Ясинуватському районі поблизу с. Василівка на непідконтрольній Києву території сталося пошкодження двох високовольтних ЛЕП і трансформаторної підстанції, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону.

Ця насосна станція забезпечує водою 4 фільтрувальні станції на підконтрольній Україні території: Карлівську (с. Карлівка), Великоанадольську (м. Волноваха), Старокримську №1 та №2 (м. Маріуполь).

Відтак, без централізованого водопостачання кілька днів жили 72 населених пункти (388 тисяч осіб) у Покровському, Селидовському, Волноваському, Добропільському, Мар’їнському районах області й смт Олександрівка.

Олена Рощенко, УП

Теми: Донецька область Авдіївка Маріуполь
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