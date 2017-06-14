UA:Перший начали транслировать на оккупированный Донецк

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Среда, 14 июня 2017, 11:31

В оккупированном боевиками Донецке появился сигнал национального телеканала Украины UA:Перший.

Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

По ее информации, телевизионные передатчики телеканалов "UA:Перший" и "ДоТеБе" были перенесены из пгт Очеретино в Авдеевку и 8 июня вечером начали работу.

Это сделано, прежде всего, для того, чтобы обеспечить трансляцию каналов в городах Авдеевка и Ясиноватая, однако сигнал также достигает северных районов Донецка.

Украинская правда

Темы: Донецк телевидение
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