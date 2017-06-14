UA:Перший начали транслировать на оккупированный Донецк
В оккупированном боевиками Донецке появился сигнал национального телеканала Украины UA:Перший.
Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
По ее информации, телевизионные передатчики телеканалов "UA:Перший" и "ДоТеБе" были перенесены из пгт Очеретино в Авдеевку и 8 июня вечером начали работу.
Это сделано, прежде всего, для того, чтобы обеспечить трансляцию каналов в городах Авдеевка и Ясиноватая, однако сигнал также достигает северных районов Донецка.
Украинская правда
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