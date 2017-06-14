Кабмин продолжил чрезвычайное положение в энергетике

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Среда, 14 июня 2017, 13:35

Кабинет министров на месяц продлил чрезвычайное положение в энергетике.

Такое решение Кабмин принял на заседании 14 июня.

Предложение о продлении чрезвычайного положения вынес вице-премьер-министр Степан Кубов.

"Продолжаем?", – спросил членов правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

Правительство поддержало единогласно.

Это уже четвертый раз продлевают чрезвычайное положение в энергетике из-за проблем с углем.

13 февраля на заседании антикризисного штаба компания "Укрэнерго" и Министерство топлива и энергетики предложили правительству ввести чрезвычайное положение на рынке электроэнергии из-за блокирования поставок антрацита с оккупированных территорий Донбасса.

15 февраля Кабинет министров принял распоряжение "О применении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии", а премьер-министр Владимир Гройсман в очередной раз осудил блокирование поставок угля антрацитовой группы с неподконтрольной Киеву части востока.

1 марта Кабмин запретил перемещать на неконтролируемую территорию и с неконтролируемой территории товары "за исключением пищевых продуктов и лекарств исключительно в составе гуманитарных грузов, товаров и продукции, которые обеспечивают функционирование и обслуживание или являются необходимыми в производственном процессе металлургической, горно-обогатитетельной угледобывающей и энергетической отрасли, объектов критической инфраструктуры".

Затем в марте, в апреле и в мае правительство продолжало чрезвычайное энергетическое положение.

Роман Кравец, УП

Темы: Кабинет министров энергетика
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