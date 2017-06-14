Во Львове арестовали директора фирмы по вывозу мусора

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Среда, 14 июня 2017, 15:24

Галицкий районный суд Львова 14 июня отправил под стражу на два месяца директора фирмы "АВЕ Львов" Юрия Грибана, подозреваемого в хищении средств города при вывозе отходов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

В то же время Грибану предоставили возможность избежать ареста путем внесения 480 тысяч гривен залога. Прокуратура просила залог в размере 10 миллионов.

Юрий Грибан
Юрий Грибан
Фото Любомира Босаневича / ZAXID.NET

Арестованного подозревают в хищении 600 тысяч гривен из городского бюджета Львова и покушении на завладение более 9 млн грн, предназначенных горсоветом на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов.

Как сообщила ZAXID.NET прокурор по делу Кристина Олийнык, "АВЕ Львов" заключило договора на захоронение мусора с фиктивным предприятием "Теремор", которое не имеет ни своего полигона, ни работников.

В областной прокуратуре изданию также рассказали, что директор "АВЕ Львов" причастен к учреждению фиктивной фирмы в Днепре, которая должна была предоставлять "АВЕ Львову" услуги по захоронению мусора, однако не имела ни своего полигона, ни, соответственно, возможности захоронения отходов. Директором этого предприятия был человек, который за 2 тысячи гривен согласился зарегистрировать на себя фирму.

Во время допросов, по данным прокуратуры, мужчина рассказал следователям, что Грибан присутствовал при регистрации ООО "Теремор" и имел при себе печать фирмы. По его словам, впоследствии эту печать он, вероятно, забрал с собой, ведь подставной директор предприятия больше ни разу не видел этой печати. Однако адвокат Юрия Грибана, который присутствовал на допросе, эту информацию опровергает и утверждает, что прокуратура вводит следствие в заблуждение.

Сам Грибан в комментарии журналистам заявил, что с решением суда не согласен, а необходимой суммы для уплаты залога не имеет, возможно, будет просить средства у родственников.

Как сообщалось, прокуратура Львовской области осуществляет процессуальное руководство в производстве о махинациях с вывозом мусора из Львова.

В ходе досудебного расследования установлено, что перевозчикам, уполномоченным на вывоз мусора из Львова, предоставляли услуги по захоронению отходов ряд предприятий в Днепре, созданных в конце прошлого года.

В среду на заседании Кабмина премьер Владимир Гройсман раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за неспособность самостоятельно решить проблему накопления мусора в городе.

На Львовской мэрии вывесили баннер с призывом к руководству страны решить мусорную проблему города
На Львовской мэрии вывесили баннер с призывом к руководству страны решить мусорную проблему города
Фото Олега Довганика

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Темы: Львов криминал арест суд
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