У Львові арештували директора фірми, що вивозила сміття

Галицький районний суд Львова 14 червня відправив під варту на два місяці директора фірми "АВЕ Львів" Юрія Грибана, підозрюваного в розкраданні коштів міста під час вивезення відходів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на інформацію, отриману в прес-службі прокуратури Львівської області.

Водночас Грибану надали можливість уникнути арешту шляхом внесення 480 тисяч гривень застави. Прокуратура просила заставу в розмірі 10 мільйонів.

Юрій Грибан Фото Любомира Босаневича / ZAXID.NET

Арештованого підозрюють в крадіжці 600 тисяч грн з міського бюджету Львова і замаху на заволодіння понад 9 млн грн, призначених міськрадою на вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

Як повідомила ZAXID.NET прокурор у справі Христина Олійник, "АВЕ Львів" уклало договори на захоронення сміття з фіктивним підприємством "Теремор", яке не має ні свого полігону, ні працівників.

В обласній прокуратурі виданню також розповіли, що директор "АВЕ Львів" причетний до заснування фіктивної фірми у Дніпрі, яка мала надавати "АВЕ Львову" послуги з захоронення сміття, однак не мала свого полігону і, відповідно, можливості захоронення відходів. Директором цього підприємства був чоловік, який за 2 тисячі гривень погодився зареєструвати на себе фірму.

Під час допитів, за даними прокуратури, чоловік розповів слідчим, що Грибан був присутній під час реєстрації ТОВ "Теремор" та мав при собі печатку фірми. За його словами, згодом цю печатку він, ймовірно, забрав із собою, адже підставний директор підприємства більше жодного разу не бачив цієї печатки. Однак адвокат Юрія Грибана, який був присутній на допиті, цю інформацію спростовує і стверджує, що прокуратура вводить слідство в оману.

Сам Грибан у коментарі журналістам заявив, що з рішенням суду не погоджується, а необхідної суми для сплати застави не має, можливо, проситиме кошти у родичів.

Як повідомлялося, прокуратура Львівської області здійснює процесуальне керівництво у провадженні про махінації з вивезенням сміття зі Львова.

У ході досудового розслідування з’ясовано, що перевізникам, уповноваженим на вивезення сміття зі Львова, надавали послуги із захоронення відходів низка підприємств у Дніпрі, створених наприкінці минулого року.

У середу на засіданні Кабміну прем'єр Володимир Гройсман розкритикував мера Львова Андрія Садового за неспроможність самотужки вирішити проблему накопичення сміття в місті.

На Львівській мерії вивісили банер із закликом до керівництва країни вирішити сміттєву проблему міста Фото Олега Довганика

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