АТО: 55 обстрелов, боевики применяют 152-мм артиллерию

За прошедшие сутки, 14 июня, незаконные вооруженные формирования 55 раз открывали огонь по опорным пунктам ВС Украины вдоль всей линии фронта. Вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

7 из 55 обстрелов были осуществлены с применением противником запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем.

Приморское направление. Всего за минувшие сутки на этом направлении зафиксировано 23 вражеских вооруженных провокаций.

Так, из минометов калибра 120 мм противник обстреливал укрепления ВСУ в районе Николаевки, а из 122-мм ствольной артиллерии - позиции вблизи Чермалыка.

Также из минометов калибра 82 мм бандиты били вблизи Красногоровки. Кроме того, под вражескими обстрелами неоднократно оказывались позиции сил АТО в районе Павлополя, Талаковки, Водяного, Лебединского, Широкиного, Гнутового и Марьинки. Там захватчики в основном применяли гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и другое пехотное вооружение.

Донецкое направление. На данной части фронта противник 13 раз нарушал режим прекращения огня.

Обстреляв еще днем ​​из танковых орудий оборонительные укрепления ВСУ вблизи Новолуганского, что на Светлодарской дуге, захватчики резко активизировались с приходом сумерек. Сначала они осуществили плотный обстрел из минометов калибра 120 и 82 мм позиций сил АТО в районе Авдеевки. Несколько позже оккупанты из 122-мм артиллерии били по опорным пунктам ВСУ неподалеку Песков.

Также под вражеским минометным огнем вечером 14 июня оказались украинские воины, которые держат оборону у опытных и Верхнеторецком.

Кроме того, применяя гранатометы и стрелковое оружие различных калибров, пророссийские бандформирования открывали огонь в районе Майорская, Каменки и Невельского.

Луганское направление. На этом направлении насчитывается 19 вражеских обстрелов.

Здесь из минометов, иногда и калибра 120 мм, наемники били по позициям сил АТО в районе Катериновки, Новоалександровки, Счастья и Трехизбенки. Вблизи этих населенных пунктов, а также недалеко от Желтого, Новотошковского, Крымского, Троицкого и Станицы Луганской, российско-террористические бандформирования неоднократного открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров.

Как сообщалось, ночью, около 23.00, пророссийские незаконные вооруженные формирования по направлению временно оккупированной Горловки обстреляли жилые кварталы населенного пункта Сухая Балка. Вследствие прямого попадания артиллерийского снаряда в жилой дом по улице Молодежной погиб 52-летний хозяин дома. В штабе АТО уточнили, что наемники, вероятно, применили гаубичную артиллерию калибра 152 мм.