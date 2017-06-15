Внаслідок артобстрілу Сухої Балки бойовиками загинув цивільний

Бойовики обстріляли житлові квартали Сухої Балки, один місцевий мешканець загинув.

Про це йдеться у заяві української сторони СЦКК.

Згідно із повідомленням, в ніч з 14-го на 15-те червня, бойовики з напрямку Горлівки, застосувавши важку артилерію, імовірно калібру 152 мм, обстріляли житлові квартали населеного пункту Суха Балка. Внаслідок прямого влучання крупнокаліберного снаряду в житловий будинок по вулиці Молодіжній загинув господар оселі - 52-річний чоловік.

На цій же вулиці пошкоджень зазнали ще три житлових будинки, також обірвано дроти лінії електропередачі: все селище залишилося без світла. Окрім того, в населеному пункті перебито газову трубу та пошкоджено водонапірну вежу.

На місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК, працівники ДСНС та поліції. Інші наслідки цього теракту уточнюються.

Українська сторона СЦКК засуджує дії НЗФ ОРДО щодо обстрілів населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення.

"Такі дії керівництва ОРДО свідчать про нехтування усіма нормами міжнародного гуманітарного права та про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - йдеться у заяві військових.