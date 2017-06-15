Очередной российский "гумконвой" ворвался на территорию Украины

Очередной, 66-й, так называемый "гумконвой" въехал на территорию Украины через неконтролируемые участки границы с РФ.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Сегодня утром российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного (шестьдесят шестого), так называемого, "гуманитарного конвоя", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что в очередной раз не получили доступа для проверки груза.

"Поскольку перемещение "гумконвоя" в который раз происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - констатируют пограничники.

Всего с 6:05 до 7:25 четверга через российские пункты "Донецк" и "Матвеев Курган" в Украину въехали 2 колонны из 55-и автомобилей.

"В грузовиках якобы перевозили детские продуктовые наборы и медикаменты. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре", - отмечается в сообщении.

Кроме того, пограничники отмечают, что особенностью этого "гумконвоя" является несоответствие количества грузовиков, заявленных в предыдущей ноте России, и количестве груза. При этом, по словам пограничников, сами транспортные средства были заполнены лишь на 60%.

Как сообщалось, утром 15 июня колонна грузовиков якобы с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась в сторону неконтролируемой Украине части границы из России.

Россия отказывается завозить гумконвои через контролируемые участки границы с РФ, несмотря на требования Украины.