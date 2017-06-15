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На Донбасс едет очередной "гумконвой" из РФ

Четверг, 15 июня 2017, 06:49

Колонна грузовиков якобы с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась в сторону неконтролируемой Украиной части границы.

Об этом сообщает МЧС России.

Колонна проследует в два пункта назначения – Луганскую и Донецкую области Украины. Перед прибытием на государственную границу, колонна разделится на две части.

Как утверждают в российском МЧС, автомобили якобы везут более 500 тонн гуманитарных грузов, среди которых детские продуктовые наборы и медикаменты.

Как известно, въезд российских грузовиков на территорию Украины осуществляется с грубыми нарушениями международного и украинского законодательства. Это уже 66-й "гумконвой" из РФ, незаконно пересекающий украинскую границу через неконтролируемые участки.

Предыдущий 65-й "гумковой" вторгся на территорию Украины 25 мая. В грузовиках якобы перевозили продукты питания, литературу и медикаменты. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, пограничникам не удалось получить доподлинную информацию о его содержимом.

Темы: ДонбассграницаРосcия
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